Il violoncellista Gerhardt a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - L'ensemble strumentale Festival Strings Lucerne, guidato dal violinista e direttore artistico del gruppo Daniel Dodds, inaugurerà il 15 ottobre prossimo alle 20.30 all'Auditorium Manzoni di Bologna la 32/a stagione dei concerti della Fondazione Musica Insieme. Interprete di consolidata reputazione, Dodds proporrà, con la complicità di uno dei più apprezzati complessi cameristici europei, un repertorio insolito che spazia dalla Novelletter di Niel Wilhelm Gade alla Sinfonia per archi di Mendelssohn, passando per le Variazioni su un tema rococò di Cajkovskij fino alla rara Elegia per violoncello di Enrico Mainardi. Solista sarà il violoncellista tedesco Alban Gerhardt, al suo debutto con Musica Insieme.