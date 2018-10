Teatro: Comaschi apre stagione del Duse

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Saranno l'ironia e la garbata comicità di Giorgio Comaschi, sul palco con l'ensemble 'Le signorine delle cinque e un quarto', ad inaugurare mercoledì 17 ottobre, alle 21, la stagione del Teatro Duse di Bologna.

Lo spettacolo intitolato '.Com', come l'ultimo libro dell'attore e giornalista bolognese, porta in scena 18 canzoni inedite scritte da Comaschi, musiche e arrangiamenti di Giuliano Paco Ciabatta: da 'La signora col Suv' a 'Mi son perso alla Coop'; da 'L'uomo che saliva le rampe' a 'La ragazza che andava avvisata'; da 'Vengo daggiù' a 'Una canzone d'amore'. Brani ironici, alcuni più comici, altri più seri e riflessivi, o in cui emergono sapori e atmosfere di Bologna. Comaschi, per la prima volta nelle vesti esclusivamente di cantante, lancia quello che lui stesso ha ribattezzato 'teatro-canzonetta'. Il lavoro riassume le esperienze passate e le conoscenze con interpreti come Enzo Jannacci, Paolo Conte, Lucio Dalla e Francesco Guccini che, sullo sfondo, ispirano di volta in volta i brani.