Molestata a Forlì, la Polizia denuncia due persone

(ANSA) - FORLÌ, 11 OTT - In un gruppo di sei-sette persone hanno circondato una coppia di giovani nel centro storico di Forlì, una ragazza di 19 anni e un amico di 18. Uno ha iniziato a molestare la giovane, mentre un altro le ha rubato il portafogli da uno zaino. È successo intorno alla mezzanotte del 24 agosto e per l'aggressione la squadra mobile della Polizia ha identificato due giovani di nazionalità marocchina, di 19 e 22 anni, che ora rispondono in concorso di violenza sessuale e rapina.

Il 19enne, senza fissa dimora, con precedenti e con in corso una richiesta di protezione internazionale, ha avuto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il 22enne, con permesso di soggiorno in attesa di occupazione, è stato denunciato a piede libero. Fanno parte di un gruppo che da tempo importuna e minaccia i passanti nel centro storico.