Laura Pausini, doppio concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Dopo il debutto al Circo Massimo e il live al Radio City Music Hall di New York, a conclusione di un tour oltreoceano tra Nord e Sud America, Laura Pausini, appena nominata ai Latin Grammy Awards 2018, torna in Italia per una serie di live del suo 'Fatti sentire-Worlwide tour 2018' e sarà all'Unipol Arena di Bologna il 12 e 13 ottobre (sold out).

Sul palco, con l'artista romagnola, una band di sette musicisti e cinque coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva; pianoforte Fabio Coppini, percussioni Ernesto Lopez, batteria Carlos Hercules, tastiere Andrea Rongioletti, basso Roberto Gallinelli. Ai cori Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D'Ulisse.

Il tour segue la release mondiale di 'Fatti sentire', l'ultimo album di inediti pubblicato per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo, che contiene anche 'La soluzione', singolo in rotazione da poco più di un mese.