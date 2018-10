'Half Dinar', mostra di Favelli a Forlì

(ANSA) - FORLI', 11 OTT - E' 'Half Dinar' e inaugura il 12 ottobre (18.30) la mostra personale di Flavio Favelli, a cura di Davide Ferri (organizzazione e produzione Città di Ebla), nell'ex deposito Atr di Forlì, sede del Festival teatrale Ipercorpo, che per la prima volta accoglie il progetto di un artista visivo. 'Half Dinar' include due nuovi lavori e idealmente prosegue una riflessione che il Festival ha iniziato nel 2012 sulla Collezione Verzocchi, principale raccolta di pittura novecentesca in città, dal 2014 nelle sale di Palazzo Romagnoli. La mostra è visitabile su appuntamento fino al 30 novembre.

'Half Dinar' è un dipinto che riproduce in grande formato una banconota libica, con l'immagine di una mastodontica raffineria, in circolazione all'inizio degli anni '70 (quando Gheddafi ridefiniva attraverso la propaganda l'immaginario del suo paese). L'altra opera, 'La Nazione', è un grande assemblaggio di vecchie insegne luminose raccolte in vari luoghi d'Italia, che rinviano agli anni del benessere e del boom economico.