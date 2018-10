A Skipass tappa Coppa Mondo di Snowboard

(ANSA) - BOLOGNA, 11 OTT - Compleanno speciale, quello dei 25 anni, per Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport Invernali in programma a ModenaFiere dall'1 al 4 novembre. Per l'occasione la città emiliana sarà la capitale dell'universo del 'Freestyle', ospitando l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo 2018/2019 di Freeski e Snowboard cui prenderanno parte i migliori atleti a livello mondiale delle due discipline.

La competizione è il secondo appuntamento del tour mondiale, che ha preso il via in settembre a Cardrona, in Nuova Zelanda e arriva a ModenaFiere con un parterre di atleti di livello internazionale composto da più di 140 atleti in gara, divisi tra freeskier e snowboarder.

Dallo scoro 9 ottobre a ModenaFiera i tecnici sono al lavoro per costruire il trampolino che sarà usato per le sfide della Coppa del Mondo. Una struttura alta 46 metri e lunga 130; per un peso di 170.000 chilogrammi, esclusa la neve.