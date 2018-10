Forlì open music, due giorni di concerti

(ANSA) - FORLI', 10 OTT - Due giorni di concerti gratuiti, con diverse prime nazionali, con alcuni protagonisti della scena contemporanea. E' 'Forlì Open Music', in calendario il 13 a 14 ottobre nella chiesa di San Giacomo. In cartellone nella prima serata il duo pianistico Enrico Pace e Igor Roma, con un repertorio che spazi da Debussy a Holst; il violinista britannico Irvine Arditti, fondatore dell'omonimo quartetto e considerato tra i più grandi interpreti di musica contemporanea, autore di prime esecuzioni assolute di molti compositori (da Cage a MadernaLachemann) incisi in oltre duecento dischi; il trio Usa Dkv formato da nomi noti nel jazz di ricerca (Ken Vandermark, Hamid Drake e Kent Kessler). Nella seconda serata sul palco il duo Yannis Kyriakides & Andy Moor; gli australiani The Necks e, infine, 'Open border', un progetto commissionato in ambito jazz, con il flautista Gianni Trovalusci e Luigi Ceccarelli, performer di musica elettronica, con il percussionista Hamid Drake e il sassofonista Ken Vandermark.