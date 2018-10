Sbalzato dall'auto, muore nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 9 OTT - Un uomo di 33 anni di origine romena è morto in un incidente avvenuto verso le 21.20 di ieri ad Argelato, nel Bolognese. Avrebbe perso il controllo della sua Bmw 320 finendo fuori strada, poi è stato sbalzato fuori dal tettuccio panoramico del veicolo ed è morto sul colpo. L'uomo era residente a San Giorgio di Piano. A bordo dell'auto c'era un passeggero, 31enne marocchino, residente a Cento, che è stato soccorso dal 118 e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.