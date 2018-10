Modena celebra Pavarotti con un concerto

Un concerto lirico vocale degli allievi di Mirella Freni e Raina Kabaivanska, accompagnati dall'Orchestra giovanile della via Emilia, al suo debutto assoluto: con questo evento il prossimo 12 ottobre, venerdì, Modena celebra l'anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, al teatro comunale della città emiliana. Sul palco del Comunale saliranno il soprano Marily Santoro, il mezzosoprano Evgeniya Chislova, Reynaldo Droz (tenore), Alex Martini (baritono). Eseguiranno arie tratte da opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Mozart. L'Orchestra Giovanile della Via Emilia è al suo debutto ed eseguirà, oltre a brani sinfonici di Verdi e Rossini, anche un pezzo sinfonico in prima assoluta (Aleph), vincitore del concorso destinato agli studenti e agli ex studenti di composizione di quattro conservatori. Conduce la serata il giornalista Oreste Bossini.