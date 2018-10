Giudice di A:un turno a Rogerio e Felipe

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Sono due i giocatori fermati, entrambi per una giornata, dal Giudice sportivo della Serie A, dopo le partite dell'8/a giornata di campionato. Si tratta di Rogerio del Sassuolo, che era stato espulso per un fallo di gioco durante la partita contro il Napoli al San Paolo, e di Felipe della Spal, già diffidato, che è stato ammonito per un fallo nel corso del match contro l'Inter.