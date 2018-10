100km del Passatore sarà campionato italiano

La '100 km del Passatore' sarà nel 2019 prova unica del campionato italiano della cento chilometri di corsa su strada. Lo annunciano gli organizzatori della manifestazione.

"Il Consiglio Federale della Fidal - si legge in una nota - ha decretato la 100 km del Passatore quale prova valevole per il campionato italiano 2019 nel reparto strada, per la 15/a volta nella storia del 'Passatore'". La gara, giunta alla 47/a edizione, è diventata ormai un classico delle ultramaratone stradali. Si parte dal centro di Firenze il 25 maggio 2019 per raggiungere Piazza del Popolo di Faenza dopo aver attraversato l'Appennino dal Passo della Colla.

Il tempo massimo ammesso per giungere al traguardo sarà per i 2.000-2.500 partecipanti di 20 ore. Le iscrizioni sono aperte dal primo ottobre.