(ANSA) - BOLOGNA, 8 OTT - Due giorni di transenne alla Torre di Garisenda, la più bassa delle due torri di Bologna, per permettere lo svolgimento in sicurezza di una serie di monitoraggi idrogeologici e strutturali, voluti dal Comune di Bologna "per verificare lo stato di salute di uno dei monumenti più conosciuti e amati della città".

E' lo stesso Comune a darne notizia, spiegando che le transenne sono montate oggi, lunedì 8 ottobre e domani, martedì 9: la società incaricata svolgerà "un'indagine di tomografia elettrica, approvata dalla Soprintendenza, per controllare lo stato del terreno attorno alle fondamenta della torre". Il controllo è stato disposto negli scorsi mesi a seguito di un atto vandalico che ha compromesso il basamento di selenite della torre, poi riparato. Si tratta dunque di "un atto dovuto di cura e attenzione che l'amministrazione svolge nella consapevolezza dell'immenso valore di uno dei componenti più significativi del patrimonio architettonico della città".