Igor: il 31 ottobre l'udienza in video

Alla fine di questo mese, il 31 ottobre, Norbert Feher, meglio conosciuto come Igor Vaclavic, comparirà davanti a un giudice italiano in videoconferenza.

L'autorità giudiziaria spagnola, infatti, ha dato l'ok per la fissazione dell'udienza preliminare con il gup Alberto Ziroldi, indicando com'era prevedibile una delle tre date proposte dal giudice italiano nel mese di ottobre. La notizia è riportata dall'edizione bolognese de Il Resto del Carlino. Norbert Feher è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Zuera, a Saragozza, dallo scorso dicembre, dopo la sua cattura da parte della Guardia Civil in seguito all'omicidio di tre cittadini spagnoli. Lo scorso aprile, invece, il pm Marco Forte e il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato avevano formalizzato al killer serbo la richiesta di rinvio a giudizio per i reati commessi in Italia.