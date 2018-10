Taxi investe pedone, muore all'ospedale

Incidente mortale in periferia di Bologna nelle prime ore della mattina. Un taxi, intorno alle 4.25, ha investito un pedone, un 34enne di origine Eritrea, mentre stava percorrendo via di Corticella ed era diretto verso il centro. Subito sono stati chiamati i soccorsi: il giovane è stato stato trasferito d'urgenza dal 118 all'ospedale Maggiore dove é morto poco dopo. Per i rilievi é intervenuta la polizia municipale che é impegnata a ricostruire la dinamica dell'incidente.