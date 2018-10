Serie A: Spal-Inter 1-2

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Inter batte Spal 2-1 nel posticipo dell'8/a giornata del campionato di serie A giocato a Ferrara.

E' la quinta vittoria in campionato per i nerazzurri, che salgono al terzo posto in solitaria con 16 punti. La rete in avvio, colpo di testa di Icardi deviato in porta da Djourou (15') sembra spianare la strada all'Inter, ma poco dopo la Spal potrebbe pareggiare, su rigore, ma Antenucci spara a lato. I padroni di casa insistono per tutta la partita, pur rischiando, e trovano il meritato pari al 27' con Paloschi. Solo 6' dopo, Perisic pesca solo in area Icardi che batte ancora Gomis.

L'Inter vola nel nome del suo bomber.