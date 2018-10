Piatek non basta, Genoa-Parma 1-3

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - A Genova, Parma batte Genoa 3-1, nel lunch time dell'8/a giornata di Serie A. Stavolta ai Grifoni non è bastato il bomber Piatek, salito oggi con l'ennesima marcatura a quota 9, per allungare la striscia e così, dopo due vittorie di fila, il Genoa si ferma sul più bello. Merito di un Parma gagliardo, pur senza Inglese e Gervinho, che esce alla grande dal 'Ferraris'. Eppure il match si era messo bene per i liguri in vantaggio già al 6' col solito Piatek che finalizza al meglio un cross di Lazovic. Sembra l'inizio di una domenica in salsa rossoblù ma il Parma non si arrende e al 15' trova il pari con Rigoni, complice l'uscita a vuoto di Radu. Al 24' Piatek va vicino al bis ma il suo colpo di testa viene annullato da Sepe prima e dalla 'goal line technology' poi. Così arriva il sorpasso emiliano al 23' con Siligardi. Un brutto colpo per i genoani che al 30' vanno ancora sotto, stavolta il merito è di Ceravolo. Nella ripresa Ballardini prova a correggere la rotta con Bessa e Favilli ma il risultato non si sposta più