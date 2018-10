Moto, in Thailandia Marquez su Dovizioso

La Honda di Marc Marquez ha vinto il primo Gran Premio della storia della Thailandia, classe MotoGp, a Buriram a 400 chilometri da Bangkok. Quarta la Yamaha di Valentino Rossi dietro al compagno di squadra Maverick Vinales, terzo, e alla Ducati di Andrea Dovizioso secondo, superato solo nelle ultime curve del campione del mondo e leader del campionato.

"Non è bello perdere all'ultima curva, ma sono contento comunque perchè questo circuito non era proprio a noi favorevole", ha detto Dovizioso. "Penso - aggiunge il pilota italiano della Ducati - di aver fatto un buon passo in avanti abbiamo fatto un lavoro incredibile e continueremo a migliorare".