De Zerbi, un buon Sassuolo nella ripresa

(ANSA) - NAPOLI, 7 OTT - Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, recrimina su qualche decisione arbitrale nella sconfitta col Napoli: "Sull'1-0 per loro ci stava la seconda ammonizione a Diawara, lo hanno visto tutti e in più non mi sembrava da rosso diretto l'intervento di Rogerio, almeno da bordo campo. Ha alzato la gamba per fare fallo, ma non per fare male. Il rosso è eccessivo". "Abbiamo subito un inizio in salita - afferma De Zerbi - ma abbiamo fatto molto bene. Avremmo meritato di pareggiare nel secondo tempo, abbiamo avuto chance importanti.

Poi è chiaro se Insigne trova l'incrocio, è difficile recuperare". Ultimo passaggio sulla scelta di partire con Berardi e Di Francesco in panchina: "Non è che ho messo due portieri al loro posto, ma calciatori con caratteristiche diverse. Anche per ripartire. Tra l'altro Berardi non è al top della forma".