Ciclismo: a Mollema il Gp Beghelli

(ANSA) - BOLOGNA, 7 OTT - Con un'azione solitaria a due chilometri e mezzo dall'arrivo, l'olandese Bauke Mollema (Trek Segafredo) ha vinto per distacco il Gran Premio Beghelli, la corsa organizzata dal Gs Emilia con traguardo a Monteveglio, in provincia di Bologna. Mollema, 31 anni, ha preceduto di poche centinaia di metri lo spagnolo Barbero della Movistar e l'italiano Belletti della Sidernec, anticipando il gruppo, dopo essere entrato in una fuga di una dozzina di corridori. Sesto il campione d'Europa Matteo Trentin, anche lui tra i più attivi nel finale.