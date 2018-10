Schianto in scooter muore uomo a Reggio

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 6 OTT - Due persone sono morte in due distinti incidenti stradali, avvenuti in regione.

A Reggio Emilia un uomo di 58 anni è morto mentre si trovava in sella al suo scooter. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15,30 sulla via Emilia a Pieve Modolena, alla prima periferia della città Stando alle prime ricostruzioni, alla base dell'incidente potrebbe esserci un sorpasso azzardato. Sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

A Sasso Marconi (Bologna) una pensionata di 91 anni è stata investita nei pressi di un attraversamento pedonale con semaforo in viale J.F. Kennedy, intorno alle 13.20, da un suv Lexus condotto da un 68enne. Il

conducente si è fermato. Immediata la chiamata al 118. L'anziana, residente in paese, è morta poco dopo all'ospedale Maggiore di Bologna