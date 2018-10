Riapre ponte sul Po Ferrara-Occhiobello

(ANSA) - FERRARA, 6 OTT - Riapre alle auto martedì 9 ottobre alle 5 del mattino il ponte sul Po della statale che collega Ferrara e Occhiobello (Rovigo), anche se le passerelle pedonali restano chiuse ancora per circa un mese. L'inaugurazione è annunciata dai due Comuni per lunedì 8 ottobre alle 15.30, al centro del ponte, con gli assessori regionali Elisa De Berti (Veneto) e Raffaele Donini (Emilia-Romagna), amministratori locali e tecnici Anas, Autostrade e Ami. Per la cerimonia - preceduta alle 15 da una 'camminata dell'amicizia' - il ponte sarà percorribile a piedi.

Il ponte da 22mila veicoli al giorno era chiuso dall'11 giugno, per una serie di lavori, a cura di Anas, con demolizioni e sistemazioni. "Non solo tempi rispettati, ma anticipati di qualche giorno", chiudendo "in 120 giorni il cantiere", rilevano con soddisfazione gli assessori comunali ai lavori pubblici Aldo Modonesi (Ferrara) e Davide Valentini (Occhiobello), che hanno sottolineato la collaborazione interistituzionale e anche del volontariato.