Raikkonen, scelta gomme? non è stata ok

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - "Il tempismo nella scelta delle gomme non è stato il migliore": così Kimi Raikkonen ai microfoni di Skysport dopo le qualifiche del gran premio del Giappone, dove la Ferrari non ha certo fatto la sua migliore performance e partirà quarta con il finlandese e nona con Vettel. "Ho provato - ha detto Raikkonen - ad evitare i tratti più bagnati della pista. Ovviamente con questa gomma abbiamo perso delle possibilità di piazzarci più avanti". E poi ha aggiunto "il tempismo nella scelta delle gomme non è stato il migliore. Se ci fosse stato bel tempo qui racconteremmo un'altra storia".