Nuda in strada con mannaia a Forlì

(ANSA) - FORLì, 6 OTT - Completamente nuda, è scesa in strada dove, impugnando una grossa mannaia, ha danneggiato tre auto in sosta, un palo dell'illuminazione e ha minacciato alcuni passanti. E' stato il gesto di una 48enne con problemi psichici, compiuto ieri sera a Forlì, nella zona del Foro Boario.

All'arrivo delle volanti della Polizia, la donna ha lasciato la mannaia ed è rientrata in casa, per prendere un lungo coltello con il quale, sempre nuda, è uscita sul balcone continuando da lì a minacciare passanti e agenti. Poi si è barricata nel bagno, dopo aver tolto l'energia elettrica in tutto l'appartamento.

Dopo aver tentato invano di farla desistere, gli agenti sono entrati in azione, utilizzando anche spray al peperoncino: dopo aver schivato alcuni fendenti, hanno immobilizzato la donna, per poi consegnarla al personale medico per un trattamento sanitario obbligatorio e il successivo ricovero in psichiatria.