Isabella Ferrari a 'Oltre Pulcheria'

(ANSA) - PIACENZA, 6 OTT - Sarà l'attrice piacentina Isabella Ferrari la guest star di "Oltre Pulcheria" la manifestazione tutta al femminile - quest'anno dedicata al tema "Maternità e Coraggio" - organizzata in ottobre dal Comune di Piacenza, il cui programma è stato presentato questa mattina dalla direttrice artistica Paola Pedrazzini.

Venerdì 26 ottobre, alla Fondazione di Piacenza e Vigevano la Ferrari incontrerà il pubblico, verrà intervistata da Nicoletta Bracchi, direttrice di Telelibertà, dopo di che riceverà il Premio "Oltre Pulcheria 2018".

Nel programa della manifestazione, sabato 13 ottobre, anche l'attrice Maria Amelia Monti, con "La lavatrice del cuore.

Lettere di genitori e figli adottivi". Testo e regia a cura di Edoardo Erba e musica dal vivo di Federico Odling. Lo stesso giorno in calendario anche "Mamme. Educare con coraggio" conferenza a cura di Daniele Novara, uno dei maggiori pedagogisti italiani, fondatore del "Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti".