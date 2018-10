Genoa: Ballardini, facciamo bella gara

(ANSA) - GENOVA, 6 OTT - Il Genoa con il Parma giocherà una partita per volare in classifica ma Davide Ballardini fa il pompiere alla vigilia della sfida casalinga. "Sarà importante la prestazione e fare una bella partita. Quando lo fai devi già essere soddisfatto. Per me il Genoa, a parte con la Lazio e 20' col Sassuolo, ha fatto sempre belle prestazioni. Per questo deve ricercarle, perché poi portano il resto". Nel Genoa è confermata la coppia di attacco Piatek-Kouame. Le difese avversarie saranno più attente con Piatek?: "Lui riesce ad essere incisivo comunque - dice Ballardini - deve andare avanti così, senza paura".

Kouame si allena bene, è serio e ambizioso, si fa volere bene".

Il Parma che dovrà sopperire ad alcune assenze ma il tecnico ravennate non si fida: "In questa situazione spesso si trova ancora più forza. Il Parma è una squadra che da un po' di anni è abituata a convivere con difficoltà grandi. E hanno dimostrato ogni anno di saperle superare alla grande".