F1, 3/e libere, Hamilton precede Vettel

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Lewis Hamilton ha fatto il miglior tempo anche nelle terze prove libere del gran premio di F1 del Giappone sul circuito di Suzuka. Ma Sebastian Vettel che ieri era apparso in difficoltà si è avvicinato tantissimo ed ha fatto il secondo tempo. Il pilota della Mercedes ha fermato il cronometro sul tempo di 1:29.599, il tedesco della Ferrari ha segnato 1:29.725. Terzo tempo per l'altro uomo della rossa Kimi Raikkonen in 1:30.054, poi Max Verstappen, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo. Le prove si sono svolte in parte sotto la pioggia. Ora le prove libere sono terminate, e i piloti torneranno in pista a caccia del giro veloce per la pole position.