Bologna: Inzaghi, avevamo iniziato bene

(ANSA) - CAGLIARI, 6 OTT - "Sono molto arrabbiato per il gol preso: non si può lasciare un uomo da solo in mezzo all'area.

Avevamo iniziato bene e avevo l'impressione che si potesse crescere e fare di più". La delusione in casa Bologna emerge dalle parole a fine partita di Filippo Inzaghi. "Siamo stati tramortiti, ma poi nella ripresa abbiamo avuto delle buone occasioni - spiega -. Poi, c'è stata quella bella giocata di Castro. Non ci siamo mai arresi. Possiamo crescere però dopo la sosta avremo tutta la rosa al completo". Qualche recriminazione.

"Mi dicono che ci fosse il giallo per Pisacane - dice - sarebbe stata decisamente un'altra partita".