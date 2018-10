Al via Global Wellness Summit a Cesena

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Il Global Wellness Summit, l'evento che riunisce i leader internazionali dell'economia del benessere, che vale oltre 4 trilioni di dollari si tiene per la prima volta nella sua storia in Italia. Il forum internazionale si è aperto stamani al Technogym Village di Cesena, il wellness campus di Technogym, l'azienda italiana leader mondiale nei prodotti, servizi e tecnologie digitali per il wellness. "Technogym ha lanciato il concetto di wellness oltre 25 anni fa, quando nel settore si parlava solo di fitness. Nel corso degli anni il wellness ha cambiato il paradigma del settore, trasformandolo da un mercato di nicchia riservato a sportivi ed appassionati, ad un settore in grado di coinvolgere un pubblico molto ampio" ha detto Nerio Alessandri, Fondatore e Ad di Technogym. "Siamo entusiasti di ospitare al Technogym Village i leaders internazionali che prenderanno parte al Summit, coi quali condividiamo il nostro impegno ad aiutare le persone in tutto il mondo a vivere meglio e più a lungo".