Un milione di spettatori per 'Bologna Estate'

(ANSA) - BOLOGNA, 5 OTT - Un milione di spettatori da maggio a settembre), per 2.300 eventi svolti in 200 luoghi diversi con il conivolgimento di 138 operatori. E' il bilancio di 'Bologna estate', presentato dall'assessore alla cultura Matteo Lepore.

"E' stato un successo di pubblico e partecipazione, come mai prima d'ora, e oltre agli appuntamenti nel centro storico ci sono stati gli iscritti alle manifestazioni sportive, e agli itinerari in città e nel territorio, con molti turisti stranieri". Tra i 'numeri' vi sono i 200.000 spettatori del 'Cinema in piazza', i 120.000 del Biografilm e i 100.000 della 'Repubblica delle idee'. Soddisfatto Lepore per la 'scommessa vinta' per Piazza Verdi (50.000 spettatori) e gli spettacoli del Comunale, e i 35.000 del parco della Montagnola, due spazi su cui il Comune ha investito 330.000 euro. Successo anche per le manifestazioni sportive e gli spettacoli nei quartieri su cui, per il 2019, si vorrebbe puntare di più, "cercando altri sponsor privati".