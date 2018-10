Violenza sessuale e stalking alla moglie, arrestato

Un uomo di 50 anni, italiano, è stato arrestato dai Carabinieri di Bologna Borgo Panigale per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking nei confronti della moglie. La misura è stata eseguita al culmine di una serie di episodi che la vittima, anche lei italiana, aveva iniziato a subire fin da subito dopo il matrimonio, una ventina di anni fa: insulti, percosse, minacce di morte e rapporti sessuali contro la sua volontà. Ma secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori, per anni la donna non ha denunciato il comportamento del marito. Di recente si era separata, andando a vivere in un'altra casa e rivolgendosi al personale specializzato dell'Arma, che ha avviato le indagini.

L'uomo è stato arrestato mercoledì sera sotto la nuova casa della donna, dove si è presentato per tentare di aggredirla nuovamente. "Io pretendo rispetto, sarò sempre la tua ombra" una delle frasi minacciose che le aveva rivolto dopo la separazione.