Spettacoli nei mulini storici in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 5 OTT - 'Macinare cultura - I mulini storici vanno in scena' è la rassegna in calendario il 13 e 14 ottobre nei mulini storici dell'Emilia-Romagna per promuovere "la valorizzazione turistica e culturale dei mulini storici e dei territori limitrofi, mediante eventi mirati", come è stato sottolineato in un incontro stampa a Bologna, per illustrare la convenzione tra l'istituto beni culturali della Regione e l'associazione dei mulini storici. Gli appuntamenti, in collaborazione con l'Ater, saranno con gruppi di danza contemporanea, teatro di strada e musica, con tra gli altri la cantante pop inglese Sarah Jane Morris. Dopo un'anteprima il 7 ottobre al mulino Mengozzi a Premilcuore (Forlì-Cesena), il 13 e 14 gli altri spettacoli svolgeranno a Maserno di Montese-Modena (mulino delle Coveraie), al mulino di Chicchino a Canossa (Reggio Emilia), a Casalecchio di Castelbolognese (mulino Scodellino), a Piamaggio di Monghidoro a mulino Mazzone (Bologna) e al mulino Lentino dell'alta val Tidone (Piacenza).