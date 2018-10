Maran, col Bologna vietato sbagliare

(ANSA) - CAGLIARI, 5 OTT - Una specie di test della verità per capire che cosa sa fare il Cagliari con le dirette concorrenti.

Finora (a Empoli e Parma) è andata sempre male. Ma con il Bologna la squadra di Maran non può più sbagliare. Il tecnico comunque ci crede. "Punto sul Cagliari - spiega il mister in conferenza - è vero che alcuni numeri non ci hanno dato ragione fino a questo momento ma se saremo bravi ad aggiustare alcuni dettagli, possiamo fare cose importanti. Perché, sempre a proposito di dati, siamo la terza squadra che ha fatto più passaggi nell'area avversaria dopo Juve e Roma. Il Cagliari è tra le squadre che crossano di più, che ha battuto più corner e che ha colpito più pali". Tra i convocati torna Ceppitelli, ko dopo la prima gara del campionato contro l'Empoli. Non ci sono Rafael, Lykogiannis e Klavan.