Incidente dopo inseguimento con Gdf

(ANSA) - PIACENZA, 5 OTT - Quattro giovani studenti tra i 23 e i 25 anni sono finti all'ospedale questa notte a causa di incidente stradale alla periferia di Piacenza: intorno alle due hanno ingaggiato un inseguimento con una pattuglia della Guardia di Finanza che aveva intimato l'alt per un controllo. Il guidatore, uno studente 24enne di Como, ha però perso il controllo per la velocità, e la Bmw si è schiantata contro un guard rail della tangenziale ribaltandosi fuori strada. I quattro giovani sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e trasportati all'ospedale in ambulanza: le condizioni di un paio di loro sono serie ma nessuno è in pericolo. Pare che stessero rientrando da una festa: il giovane che guidava è stato sottoposto all'alcol test e la sua posizione è ancora al vaglio. Rischia anche una denuncia per resistenza.