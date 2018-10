F1:Vettel,se Mercedes va per pole è dura

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - "Dobbiamo essere più veloci, lavoriamo stanotte: domani nelle qualifiche basta anche un giro".

Sebastian Vettel deve prendere atto della superiorità Mercedes nelle libere del Gp di Suzuka, con Hamilton pronto ad aumentare il proprio vantaggio in testa alla classifica mondiale. "Se le Mercedes vanno così veloci - ha detto il ferrarista, a Sky - sarà difficile. Ma vediamo, lavoriamo e vediamo". Vettel non ha voluto neanche soffermarsi sulla possibilità di pioggia sulla gara di domenica. "Si', può darsi che un'eventualità del genere ci favorisca. Ma ripeto, ora pensiamo a lavorare per domani".