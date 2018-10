'Just/Art' racconta cambiamenti sociali

(ANSA) - FERRARA, 4 OTT - Oltre 80 giovani artisti, provenienti da Italia, Francia, Bosnia ed Erzegovina, raccontano i cambiamenti sociali in Europa: 64 loro opere saranno presentate in anteprima al Festival di Internazionale, a Ferrara, dal 5 al 7 ottobre nella mostra 'Just/Art'. Attraverso tre linguaggi artistici - cinema, fumetto, fotografia - 'Just/Art' tratta tematiche connesse a legalità, giustizia e solidarietà per raccontare storie vere e vissuti dei tre Paesi coinvolti, con l'obiettivo di diffondere valori e buone pratiche.

I lavori in mostra sono stati realizzati nell'ambito del progetto 'Artists@Work. Creativity for Justice And Fairness in Europe', promosso dalla Fondazione Unipolis.