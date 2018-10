Gp Thailandia: Dovizioso, dura per tutti

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Oggi è difficile fare previsioni, tutto può succedere. Su questo circuito nei test di febbraio abbiamo avuto qualche difficoltà ma non siamo andati male. Per non vi abbiamo mai gareggiato e ci mancano tanti particolari". Andrea Dovizioso non si sbottona in vista del Gp della Thailandia, gara all'esordio nel motomondiale. Nella conferenza stampa del giovedì, sottolinea i tanti dubbi di tutti i piloti che solo da domani potranno cominciare ad essere sciolti. "Le gomme sono diverse, la situazione riguardo il passo e la velocità dei piloti cambia rispetto ai test - spiega il pilota della Ducati, che ha bisogno di fare il pieno di punti a Buriram per tenere accese le speranze mondiali -. Allora il grip era basso, sulla carta pare che potremmo averne ancora meno. Bisogna valutare le varie incognite, compreso il caldo. Qui forse sarà ancora peggio della Malesia e fare 27 giri sarà difficile per tutti".