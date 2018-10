Folgorato mentre costruisce un muretto, non è grave

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 4 OTT - Un uomo di 49 anni è rimasto folgorato nel cantiere edile di una abitazione privata in via Argine Ponte Pietra, tra San Giacomo e San Rocco di Guastalla, nel Reggiano. L'infortunio è avvenuto verso le 11. L'uomo, assieme ad alcuni colleghi, stava realizzando una recinzione in muratura, utilizzando un lungo condotto in metallo per il trasferimento del cemento. Probabilmente il condotto è stato avvicinato troppo ai cavi della media tensione e una scarica elettrica ha attraversato il corpo dell'operaio, 49enne residente a Guastalla.

La scarica, molto potente, ha fatto calare la tensione anche agli impianti elettrici della zona. L'uomo, che è rimasto sempre cosciente, dopo essere stato medicato è stato trasferito in elicottero all'ospedale 'Maggiore' di Parma. Non risulterebbe in pericolo di vita.