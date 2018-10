Febbre Nilo: morto 75enne a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 4 OTT - Decima vittima per Febbre del Nilo in provincia di Ferrara: si tratta di un uomo di 75 anni morto in seguito a encefalite da virus West Nile. Il paziente, comunica l'Azienda ospedaliero-universitaria ferrarese, è morto nella serata di ieri.

Il 75enne era stato trasferito il 22 agosto scorso all'unità di malattie infettive dal reparto di geriatria dell'Ospedale ferrarese di Cona, dove era ricoverato dal 14 agosto.

Salgono così a 21 i morti legati al West Nile in Emilia-Romagna dall'inizio dell'epidemia: uno a Piacenza, 4 a Modena (del quarto si è avuta notizia proprio oggi), 3 a Bologna, 10 a Ferrara e 3 a Ravenna.