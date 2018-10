Crollo Genova, un incontro al Gic

(ANSA) - PIACENZA, 4 OTT - Una tavola rotonda sul tema '14 Agosto 2018: dal crollo del viadotto Polcevera di Genova una svolta per le infrastrutture italiane?' aprirà giovedì 8 novembre a Piacenza Expo le Giornate Italiane del Calcestruzzo (Italian Concrete Days). "Sarà - spiegano gli organizzatori - un importante momento di approfondimento delle problematiche relative alla manutenzione delel infrastrutture, alla luce dei tragici avvenimenti recenti".

La seconda edizione del Gic - in programma dall'8 al 10 novembre - ha già superato la soglia dei 200 espositori, in aumento rispetto ai 128 della prima edizione e con una maggiore presenza di aziende estere. "Un dato incoraggiante e ancora in divenire - precisa Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Communications, organizzatrice dell'evento - che conferma la dinamicità del tessuto imprenditoriale italiano, spesso per vocazione orientato all'export e capace di generare profitti indipendentemente dalla congiuntura economica ancora difficile".