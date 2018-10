A Misano in pista le moto storiche

(ANSA) - MISANO (RIMINI), 4 OTT - Da domani, venerdì 5 ottobre, a domenica, 'Misano World Circuit' sarà la meta dei motociclisti più appassionati, che potranno rivedere in esposizione e in pista i modelli che hanno scritto la storia del motociclismo. E' il Misano Classic week end, organizzato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e dedicato soprattutto agli appassionati di moto d'epoca, con competizioni in pista e la partecipazione di Motoclub, collezionisti, espositori di componentistica e molto altro all'interno del paddock.

In uno spazio particolare si ricorda con una mostra Renzo Pasolini, il campione motociclistico degli anni '60-'70 morto in un incidente in pista nel '73, noto anche per il dualismo con Giacomo Agostini, che divise gli appassionati e già centro di tante iniziative durante la settimana della MotoGp.

L'esposizione sarà arricchita dalle moto dei suoi storici avversari, a partire dal compianto Jarno Saarinen, che fu tra gli antesignani della moderna tecnica di guida delle MotoGp.