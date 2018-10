A Enologica vino e cibo dell'Emilia-R.

(ANSA) - BOLOGNA, 4 OTT - Conferme e novità all'edizione 2018 di 'Enologica', il Salone del vino e del prodotto tipico dell'Emilia-Romagna, che si tiene dal 6 all'8 ottobre a Bologna, a Palazzo Re Enzo, appuntamento che unisce le caratteristiche ambientali e culturali della regione. Con l'organizzazione di Enoteca Regionale Emilia-Romagna, 'Enologica' ha attratto un numero sempre maggiore di aziende partecipanti, di operatori del settore italiani e stranieri e di pubblico, facendo segnare nelle ultime edizioni un costante trend positivo. Il salone è in anticipo rispetto alle scorse edizioni.

"Abbiamo ritenuto necessario mostrare a buyer e giornalisti stranieri il nostro territorio - spiega Ambrogio Manzi, Direttore di Enoteca Regionale Emilia-Romagna - in un momento in cui le campagne sono ancora ricche di vegetazione, i cui i primi colori autunnali donano un fascino indimenticabile alle colline, in cui è ancora possibile vedere anche le aziende vinicole all'opera".