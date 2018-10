Truffa, arrestato ex patron Uniland

(ANSA) - BOLOGNA, 3 OTT - Nuovi guai per Alberto Mezzini: l'imprenditore bolognese di 53 anni, che a marzo 2015 ha patteggiato una condanna a tre anni per il fallimento Uniland, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per una truffa ai danni dello Stato, finalizzata a percepire indebitamente contributi pubblici per un milione di euro destinati a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili. La frode sarebbe stata realizzata dichiarando falsamente di avere messo in esercizio un impianto fotovoltaico a Monghidoro, nel Bolognese. Ma l'impianto, secondo i finanzieri, non era stato completato e nemmeno era idoneo a entrare in funzione.

L'imprenditore, che nel patteggiamento era stato inabilitato all'esercizio di qualsiasi attività commerciale per dieci anni, avrebbe in realtà continuato ad amministrare società attraverso prestanome e con la collaborazione della moglie e di una professionista, anch'esse indagate. E' accusato anche di autoriciclaggio. Beni sequestrati per un milione.