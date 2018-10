Scontro frontale tra auto, morta 20enne

(ANSA) - BOLOGNA, 3 OTT - Una ragazza di 20 anni è morta in un incidente avvenuto poco prima delle 16 a Castenaso, sulla Provinciale Lungosavena. Dalle prime informazioni, si è trattato di uno scontro frontale fra due auto sulla Provinciale Lungosavena, poco lontano dall'impianto del termovalorizzatore di via del Frullo. Per la ventenne, rimasta incastrata nell'abitacolo, non c'è stato nulla da fare. La vittima si chiamava Lucia Ricci ed era di Budrio, nel Bolognese. Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone, soccorse dal 118 e portate all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità: un ragazzo di 24 anni che era alla guida della Punto sulla quale la 20enne viaggiava come passeggera, e il conducente 49enne della Skoda con cui la vettura si è scontrata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e, per i rilievi, la Polizia Municipale Terre di Pianura. (ANSA).