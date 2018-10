Rissa ultras Virtus-Varese, 38 denunce

(ANSA) - BOLOGNA, 3 OTT - Sono in tutto 38 gli ultras di basket denunciati dalla Polizia per gli scontri avvenuti lo scorso 22 aprile nei pressi del Paladozza di Bologna, prima della partita Virtus Bologna-Varese. Si tratta di 32 tifosi della squadra lombarda e 6 di quella emiliana, accusati a vario titolo dei reati di rissa e lesioni personali aggravate, porto ed utilizzo di oggetti atti ad offendere, uso ingiustificato di strumenti atti a rendere difficoltoso il riconoscimento. A carico di due tifosi del Varese è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

Secondo quanto ricostruisce la Questura, una trentina di ultras lombardi erano scesi armati di spranghe, catene ed altri oggetti contundenti dai loro mezzi, ingaggiando una violenta contrapposizione con alcuni appartenenti alla tifoseria rivale.

Nel corso della rissa un tifoso bolognese era stato accoltellato alla gamba sinistra da un ultrà varesino, riportando una ferita guaribile in 10 giorni.