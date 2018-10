Riapre autostrada A1 a Sasso Marconi, 16 km di coda

È stato riaperto poco dopo le 12.40 sull'autostrada A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, in direzione di Bologna, chiuso in precedenza a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 200 che trasportava collettame. Secondo quanto comunica Autostrade per l'Italia al momento il traffico scorre su una delle tre corsie disponibili. Si registrano 16 chilometri di coda sull'A1 Direttissima e 10 chilometri di coda sull'A1 Panoramica in direzione di Bologna. Per le lunghe percorrenze, a chi viaggia verso Milano la società consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Pisa, continuare sull'A12 in direzione di Sestri Levante per poi procedere sull'A15 Parma-La Spezia in direzione di Parma e infine rientrare in A1.