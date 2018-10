Parma, sequestrato un quintale di salumi

(ANSA) - BOLOGNA, 3 OTT - Il reparto di tutela agroalimentare dei carabinieri di Parma, dopo controlli finalizzati a verificare la regolarità di prodotti a indicazione geografica certificati presso due aziende in provincia di Parma, ha sequestrato 791 confezioni di "Salame di Parma" e "Salame Gentile di Parma" insieme a 64.952 etichette per il confezionamento, che evocavano indebitamente la denominazione protetta "Coppa di Parma"; 458 coppe stagionate prive di etichette, per complessivi 900 chilogrammi, che in modo fraudolento facevano esplicito riferimento alla "Coppa di Parma I.G.P.", oltre a 8.500 etichette che richiamavano i prodotti tutelati "Prosciutto di Parma" e "Coppa di Parma" e 25 bobine dei marchi riprodotti.

Dalla documentazione acquisita è emerso come dal 2016 siano già stati commercializzati quattro tonnellate di coppa stagionata generica, rivenduta con riferimenti alla "Coppa di Parma I.G.P.". Il titolare è stato denunciato per frode in commercio. Sanzioni per un valore di 16.000 euro.