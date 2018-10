Opere su carta in mostra a Modena

(ANSA) - MODENA, 3 OTT - L'art advisor Marco Bertoli mette in mostra dal 5 al 26 ottobre, nello studio Art Consulting di Modena (via Farini 56), lavori su carta in un'esposizione dal titolo 'Dal disegno al segno', che propone una galleria di opere che percorrono il XIX e il XX secolo. La mostra, a ingresso libero, è stata presentata in anteprima al Wopart di Lugano, fiera internazionale d'arte dedicata alle opere su carta.

In esposizione opere di vari artisti, da Zandomeneghi, De Nittis e Michetti a Depero, Magnelli e Picasso (Dessinateur et modèlee Deux Femmes), fino ai più recenti Fontana, Castellani e Rotella.

Esperto d'arte da oltre trent'anni, Bertoli dal 2005 è consulente per il Dipartimento di Arte europea del XIX secolo da Christie's a New York e Londra.