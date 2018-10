Generale Mori, mai indagato sui Nar

(ANSA) - BOLOGNA, 3 OTT - "Non ho mai indagato direttamente sui Nar e su Valerio Fioravanti. Dell'estrema destra se ne occupava una componente della mia sezione. Per me è difficile venire qui e dire non ricordo. Nei primi anni '80 io e tre quarti dell'anticrimine dell'Arma di Roma ci occupavamo delle Brigate Rosse". Lo ha detto il generale dei carabinieri Mario Mori, ex comandante del Ros ed ex direttore del Sisde, nel corso della sua testimonianza, a Bologna, nell'ambito del processo che vede imputato Gilberto Cavallini per concorso nell'attentato del 2 agosto 1980.

L'avvocato di parte civile Nicola Brigida, che assiste i familiari delle vittime dell'attentato, ha domandato anche al generale, in pensione dal 2013, se avesse mai fatto approfondimenti sull'ex Nar Cavallini. "Non personalmente - ha risposto Mori - suggerisco di sentire l'ufficiale che si occupò dell'eversione di destra, il capitano Nicola Cardoni".