Gala a Parma per 205/o compleanno Verdi

(ANSA) - BOLOGNA, 3 OTT - Parma rende omaggio a Giuseppe Verdi in occasione del 205/o anniversario della nascita del compositore con un Gala verdiano e una giornata speciale sulle note del 'Va' pensiero' al Teatro Regio.

Le celebrazioni sono fissate per il 10 ottobre e si apriranno alle 11.30 con una cerimonia in onore del maestro con il 'Va' pensiero' intonato dal Coro del teatro e dalla Corale Verdi, preparati dal maestro Martino Faggiani. La festa si concluderà alle 22 con un Gala verdiano con il soprano Anna Pirozzi, il mezzosoprano Nino Surguladze, il tenore Antonio Poli, i baritoni Luca Salsi e Vladimir Stoyanov e il basso Michele Pertusi, interpreti di arie e duetti da Oberto, Un ballo in maschera, Luisa Miller, Aida, Simon Boccanegra, Traviata, Il Trovatore, Rigoletto e Don Carlo, accompagnati al pianoforte da Simone Savina. Sergio Basile racconterà Verdi con versi di D'Annunzio e ritagli dei giornali d'epoca.