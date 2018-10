Camion in fiamme, autostrada A1 chiusa a Sasso Marconi

Un mezzo pesante ha preso fuoco poco prima delle 9 sull'Autostrada del Sole, tra i caselli Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, direzione Bologna. Il tratto, comunica Autostrade, è stato chiuso. Secondo quanto si apprende non ci sono feriti e il camion non trasportava materiale pericoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre oltre alla polizia stradale e al personale di Autostrade. Si registrano oltre tre chilometri di coda in direzione di Bologna e due chilometri di coda in direzione di Firenze, dove il traffico scorre su due delle tre corsie disponibili.